Мединский ответил критикам его учебника по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а создание «эмоционального впечатления избыточных побед».

Мединский задается вопросами о том, есть ли в истории России поводы для гордости, упоминая победы над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером, а также другие достижения страны.

Помощник президента РФ утверждает, что не допустит создания эмоционального ощущения пораженчества и презрения к своей стране в государственном учебнике.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а "эмоциональное впечатление избыточных побед", сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Что касается критики: да, приходится сталкиваться и с критикой. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки", - рассказал он в интервью журналу " Эксперт ".

По его словам, 99% комментариев сводятся к тому, что "создается эмоциональное впечатление избыточных побед".

"Но у нас что, в истории нет поводов для гордости? Не мы ли побеждали Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера? Не мы ли построили первую в мире АЭС и совершили прыжок в космос? Может, это избыточные достижения и гордиться тут нечем?", - задается вопросами Мединский

Помощник президента РФ напомнил, что в 1990-е годы было принято посыпать голову пеплом, "каяться и учиться "передовой западной демократии".