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Мединский ответил критикам его учебника по истории - РИА Новости, 02.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:37 02.06.2026
Мединский ответил критикам его учебника по истории

Мединский: критики учебника истории не ставят в вину фактологические ошибки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а создание «эмоционального впечатления избыточных побед».
  • Мединский задается вопросами о том, есть ли в истории России поводы для гордости, упоминая победы над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером, а также другие достижения страны.
  • Помощник президента РФ утверждает, что не допустит создания эмоционального ощущения пораженчества и презрения к своей стране в государственном учебнике.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а "эмоциональное впечатление избыточных побед", сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
"Что касается критики: да, приходится сталкиваться и с критикой. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки", - рассказал он в интервью журналу "Эксперт".
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По его словам, 99% комментариев сводятся к тому, что "создается эмоциональное впечатление избыточных побед".
"Но у нас что, в истории нет поводов для гордости? Не мы ли побеждали Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера? Не мы ли построили первую в мире АЭС и совершили прыжок в космос? Может, это избыточные достижения и гордиться тут нечем?", - задается вопросами Мединский.
Помощник президента РФ напомнил, что в 1990-е годы было принято посыпать голову пеплом, "каяться и учиться "передовой западной демократии".
"Спросим прямо наших критиков: вы хотите, чтобы госучебник создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране? Не дождетесь!", - заключил Мединский.
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КультураОбществоРоссияВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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