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Мединский рассказал, как снимают его видеолекции по истории - РИА Новости, 02.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:36 02.06.2026
Мединский рассказал, как снимают его видеолекции по истории

Мединский рассказал, что часть его лекций по истории записывается без репетиций

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Съемки видеолекций по истории Владимира Мединского проходят без репетиций.
  • Половина лекций записывается в публичном формате, каждая читается всего один раз и содержит элемент импровизации.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что съемки его видеолекций по истории проходят без репетиций, а часть из них записывается в публичном формате.
"Половина лекций записывается в публичном формате, вы видите полные залы слушателей. У меня есть только тезисы, некоторые даты, цифры, фамилии. Снимаем без репетиций, с одного дубля", - рассказал он в интервью журналу "Эксперт".
Мединский подчеркнул, что не пользуется суфлером и во многом присутствует элемент импровизации. Кроме того, каждая лекция — уникальная, читается всего один раз, добавил он.
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