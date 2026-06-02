Мединский рассказал, как снимают его видеолекции по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Съемки видеолекций по истории Владимира Мединского проходят без репетиций.
- Половина лекций записывается в публичном формате, каждая читается всего один раз и содержит элемент импровизации.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что съемки его видеолекций по истории проходят без репетиций, а часть из них записывается в публичном формате.
"Половина лекций записывается в публичном формате, вы видите полные залы слушателей. У меня есть только тезисы, некоторые даты, цифры, фамилии. Снимаем без репетиций, с одного дубля", - рассказал он в интервью журналу "Эксперт".
Мединский подчеркнул, что не пользуется суфлером и во многом присутствует элемент импровизации. Кроме того, каждая лекция — уникальная, читается всего один раз, добавил он.