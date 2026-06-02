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В России может появиться цифровой профиль студента-медика - РИА Новости, 02.06.2026
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06:00 02.06.2026
В России может появиться цифровой профиль студента-медика

В России могут создать цифровую среду для медицинских вузов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРГМУ
РГМУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цифровая среда для медицинских вузов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время, механизм позволит эффективнее реализовывать меры поддержки для будущих врачей, рассказали РИА Новости в Минздраве РФ.
Так, на полях предстоящего Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Минздрав России обсудит пилотный проект совместно с университетом "Иннополис" по формированию образа цифровой среды для одного из медицинских вузов. В дальнейшем практику возможно расширить и на другие образовательные учреждения в других регионах страны.
Уточняется, что цифровой профиль медицинского работника должен быть как образовательным, так и профессиональным. Его планируется интегрировать в действующий сейчас регистр медицинских и фармацевтических работников. В рамках такого регистра возможно отследить путь медика, начиная со студенчества.
В Минздраве объяснили, что механизм существует для помощи в реализации медика и его поддержки на протяжении всего профессионального пути. Регистр содержит данные об обучающихся и медицинских и фармацевтических работниках.
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