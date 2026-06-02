Генерал армии Матюхин будет похоронен в "Пантеоне защитников Отечества"
00:42 02.06.2026
Генерал армии Матюхин будет похоронен 2 июня в "Пантеоне защитников Отечества"

© ФВМ ПЗО Минобороны России"Пантеон защитников отечества"
© ФВМ ПЗО Минобороны России
"Пантеон защитников отечества". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал армии Владимир Матюхин скончался на 82-м году 27 мая.
  • Похороны генерала Матюхина пройдут 2 июня на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генерал армии Владимир Матюхин будет похоронен 2 июня на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" (Мытищи), сообщили РИА Новости в Клубе военачальников.
Один из создателей основ российской отрасли информационной безопасности, бывший генеральный директор Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ) Матюхин скончался 27 мая на 82-м году.
"Генерал армии Владимир Матюхин будет похоронен во вторник, 2 июня, на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах", - сказал собеседник агентства.
Матюхин многие годы работал в органах государственной безопасности СССР и России, где занимался вопросами защиты информации, развития систем правительственной связи и криптографии.
На протяжении многих лет он занимал ключевые должности в органах государственной безопасности и системе государственного управления. Стоял у истоков становления Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ), которое в 1999-2003 годах возглавлял в должности генерального директора. В разные годы Матюхин также занимал посты первого заместителя министра обороны РФ (2003-2004) и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям (2004-2010).
 
