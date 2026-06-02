Генерал армии Матюхин будет похоронен в "Пантеоне защитников Отечества"

"Генерал армии Владимир Матюхин будет похоронен во вторник, 2 июня, на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах", - сказал собеседник агентства.

На протяжении многих лет он занимал ключевые должности в органах государственной безопасности и системе государственного управления. Стоял у истоков становления Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ), которое в 1999-2003 годах возглавлял в должности генерального директора. В разные годы Матюхин также занимал посты первого заместителя министра обороны РФ (2003-2004) и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям (2004-2010).