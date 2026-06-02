Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Как уточняется, Марушина пришла в Театр Пушкина, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила родной сцене 64 года.

"Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь - озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей", - добавили в театре.