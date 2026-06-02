Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года.
- Марушина служила в Театре Пушкина 64 года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года, сообщили в Театре Пушкина.
"Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточняется, Марушина пришла в Театр Пушкина, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила родной сцене 64 года.
"Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь - озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей", - добавили в театре.
Коллектив Театра Пушкина выразил соболезнования семье и близким Нины Марушиной.