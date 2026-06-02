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Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина - РИА Новости, 02.06.2026
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12:46 02.06.2026
Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Заслуженная артистка РФ Нина Марушина умерла в возрасте 91 года

© РИА Новости / Владимир ВяткинАктриса Нина Марушина
Актриса Нина Марушина - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Актриса Нина Марушина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года.
  • Марушина служила в Театре Пушкина 64 года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года, сообщили в Театре Пушкина.
"Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточняется, Марушина пришла в Театр Пушкина, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила родной сцене 64 года.
"Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь - озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей", - добавили в театре.
Коллектив Театра Пушкина выразил соболезнования семье и близким Нины Марушиной.
 
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