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Психолог рассказала, как распознать манипуляции со стороны руководителя - РИА Новости, 02.06.2026
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10:08 02.06.2026
Психолог рассказала, как распознать манипуляции со стороны руководителя

Солопанова: при манипуляциях руководства уточняйте задачи и критерии их оценки

© iStock.com / fizkesДевушка в офисе
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© iStock.com / fizkes
Девушка в офисе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клинический психолог Ксения Солопанова рассказала, что руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников.
  • Одним из наиболее распространенных приемов эмоционального воздействия являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение или чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника.
  • Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников, рассказала клинический психолог Ксения Солопанова.
"Руководитель может использовать чувство вины, страх увольнения, чередование похвалы и критики, давление авторитетом или создание ощущения, что сотрудник все время недостаточно хорош", - приводят слова специалиста издание "Лента.ру".
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Солопанова отметила, что одним из наиболее распространенных приемов являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение, либо чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника. В такой ситуации человек начинает тратить силы не на выполнение своих обязанностей, а на попытки предугадать реакцию начальства и избежать эмоционального давления.
Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.
"Не каждый строгий руководитель является манипулятором. Иногда это связано с высокой нагрузкой, отсутствием управленческих навыков или жесткой корпоративной культурой. Самое важное в любом рабочем конфликте сохранять внутреннюю опору и не связывать собственную ценность исключительно с мнением коллектива или руководителя", - добавила психолог.
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