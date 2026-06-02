Психолог рассказала, как распознать манипуляции со стороны руководителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клинический психолог Ксения Солопанова рассказала, что руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников.
- Одним из наиболее распространенных приемов эмоционального воздействия являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение или чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника.
- Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников, рассказала клинический психолог Ксения Солопанова.
"Руководитель может использовать чувство вины, страх увольнения, чередование похвалы и критики, давление авторитетом или создание ощущения, что сотрудник все время недостаточно хорош", - приводят слова специалиста издание "Лента.ру".
Солопанова отметила, что одним из наиболее распространенных приемов являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение, либо чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника. В такой ситуации человек начинает тратить силы не на выполнение своих обязанностей, а на попытки предугадать реакцию начальства и избежать эмоционального давления.
Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.
"Не каждый строгий руководитель является манипулятором. Иногда это связано с высокой нагрузкой, отсутствием управленческих навыков или жесткой корпоративной культурой. Самое важное в любом рабочем конфликте сохранять внутреннюю опору и не связывать собственную ценность исключительно с мнением коллектива или руководителя", - добавила психолог.
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