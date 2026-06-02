Психолог рассказала, как распознать манипуляции со стороны руководителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Клинический психолог Ксения Солопанова рассказала, что руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников.

Одним из наиболее распространенных приемов эмоционального воздействия являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение или чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника.

Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников, рассказала клинический психолог Ксения Солопанова.

"Руководитель может использовать чувство вины, страх увольнения, чередование похвалы и критики, давление авторитетом или создание ощущения, что сотрудник все время недостаточно хорош", - приводят слова специалиста издание "Лента.ру"

Солопанова отметила, что одним из наиболее распространенных приемов являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение, либо чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника. В такой ситуации человек начинает тратить силы не на выполнение своих обязанностей, а на попытки предугадать реакцию начальства и избежать эмоционального давления.

Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.