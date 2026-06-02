Мамедов заявил, что российское фехтование будет вылезать из ямы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов после снятия ограничений с российских спортсменов со стороны Международной федерации фехтования (FIE) заявил РИА Новости, что теперь сборная России будет постепенно вылезать из ямы и возвращать победы.