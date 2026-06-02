Мамедов заявил, что российское фехтование будет вылезать из ямы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация фехтования (FIE) объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов.
- Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.
- Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов выразил радость по поводу решения FIE и заявил о намерении возвращать победы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов после снятия ограничений с российских спортсменов со стороны Международной федерации фехтования (FIE) заявил РИА Новости, что теперь сборная России будет постепенно вылезать из ямы и возвращать победы.
Во вторник FIE объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля. Ранее российские спортсмены допускались до взрослых соревнований в нейтральном статусе.
"Долгое ожидание наконец-то закончилось тем, что мы снова будем выступать под российским флагом. И здесь речь уже идет не о моих чувствах, а о том, что так и должно быть, правильно? Я чувствую большую радость за весь российский спорт в целом и за наше фехтование в частности. Но, представляете, я за четыре года и пять месяцев впервые куда-то поеду как главный тренер сборной России. А на последнем чемпионате мира я был в июле 2019 года, семь лет назад. В современном спортивном ритме принимать участие в одном чемпионате мира за семь лет - это ненормально. Это касается и некоторых наших спортсменов. Теперь мы, тренеры и спортсмены, будем постепенно вылезать из этой ямы и возвращать наши победы", - сказал Мамедов.