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Юрист назвала самую распространенную схему обмана покупателей в магазинах - РИА Новости, 02.06.2026
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04:08 02.06.2026 (обновлено: 04:45 02.06.2026)
Юрист назвала самую распространенную схему обмана покупателей в магазинах

РИА Новости: чаще всего покупателей магазинов обманывают неверными ценниками

© Fotolia / lightpoetЖенщина выбирает продукты в магазине
Женщина выбирает продукты в магазине - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / lightpoet
Женщина выбирает продукты в магазине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самая распространенная схема обмана покупателей в продуктовых магазинах — расхождение цены на ценнике и на кассе, что может привести к переплате до 1000 рублей.
  • Эксперт советует проверять цену товара через сканеры или фотографировать ценники для сверки на кассе.
  • Среди других ошибок на кассе — задвоение товара в чеке, не пробивание акции «1+1», обвешивание при отпуске весового товара, а также наличие товаров с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самая распространенная схема обмана покупателей в продуктовых магазинах - расхождение цены на ценнике и на кассе, из-за чего переплата для большой семьи может достигать 1 тысячи рублей, рассказала РИА Новости юрист Ольга Гимадеева.
"Наиболее частые спорные ситуации до сих пор связаны с тем, что товар на ценнике на полке отличается от цены товара на кассе. В итоге переплата при закупке в крупном сетевом магазине на большую семью может составлять до 1000 рублей", - сказала она.
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Эксперт советует заблаговременно проверять цену товара через сканеры, которые развешаны в магазинах, или же фотографировать ценники на товар и уже на кассе проверять стоимость.
Кроме того, актуальны такие ошибки на кассе, как задвоение товара в чеке, не пробивание акции "1+1" или же пробивание акционного товара по полной стоимости. В небольших магазинах до сих пор практикуют обвешивание покупателя при отпуске весового товара.
Также юрист предупредила, что на полках магазина можно найти товар с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками, чтобы скрыть дату его изготовления.
"Часто у вас в личном кабинете есть бонусы или подарки, так вот, на кассе или забывают вам сообщить о возможности списать начисленные баллы, или же не предлагают забрать подарочный кофе или круассан. Чтобы не попасться на это, необходимо следить самим за своим приложением и отслеживать акции и спецпредложения магазина", - заключила Гимадеева.
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