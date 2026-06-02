Юрист назвала самую распространенную схему обмана покупателей в магазинах

Краткий пересказ от РИА ИИ Самая распространенная схема обмана покупателей в продуктовых магазинах — расхождение цены на ценнике и на кассе, что может привести к переплате до 1000 рублей.

Эксперт советует проверять цену товара через сканеры или фотографировать ценники для сверки на кассе.

Среди других ошибок на кассе — задвоение товара в чеке, не пробивание акции «1+1», обвешивание при отпуске весового товара, а также наличие товаров с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Самая распространенная схема обмана покупателей в продуктовых магазинах - расхождение цены на ценнике и на кассе, из-за чего переплата для большой семьи может достигать 1 тысячи рублей, рассказала РИА Новости юрист Ольга Гимадеева.

"Наиболее частые спорные ситуации до сих пор связаны с тем, что товар на ценнике на полке отличается от цены товара на кассе. В итоге переплата при закупке в крупном сетевом магазине на большую семью может составлять до 1000 рублей", - сказала она.

Эксперт советует заблаговременно проверять цену товара через сканеры, которые развешаны в магазинах, или же фотографировать ценники на товар и уже на кассе проверять стоимость.

Кроме того, актуальны такие ошибки на кассе, как задвоение товара в чеке, не пробивание акции "1+1" или же пробивание акционного товара по полной стоимости. В небольших магазинах до сих пор практикуют обвешивание покупателя при отпуске весового товара.

Также юрист предупредила, что на полках магазина можно найти товар с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками, чтобы скрыть дату его изготовления.