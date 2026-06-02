Венгрия не будет отправлять военных и оружие на Украину, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия при новом правительстве не будет отправлять оружие на Украину, заявил Мадьяр.
- Он также заверил, что Венгрия не будет отправлять и военных на Украину.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Венгрия при новом правительстве по-прежнему не будет отправлять оружие и военных на Украину, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
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"Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украину", - заявил Мадьяр на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.