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Венгрия не будет отправлять военных и оружие на Украину, заявил Мадьяр - РИА Новости, 02.06.2026
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15:30 02.06.2026 (обновлено: 17:33 02.06.2026)
Венгрия не будет отправлять военных и оружие на Украину, заявил Мадьяр

Мадьяр: новые власти Венгрии не будут отправлять военных и оружие на Украину

© REUTERS / Annegret HilseПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия при новом правительстве не будет отправлять оружие на Украину, заявил Мадьяр.
  • Он также заверил, что Венгрия не будет отправлять и военных на Украину.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Венгрия при новом правительстве по-прежнему не будет отправлять оружие и военных на Украину, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
«
"Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украину", - заявил Мадьяр на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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