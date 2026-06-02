Мадьяр рассказал о планах после визитов к Мерцу и Макрону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем примет в Будапеште премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
- Переговоры с лидерами трех стран станут первыми после вступления Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии.
БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном примет в Будапеште премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
"Отправляюсь в Берлин и Париж! Сегодня у меня состоятся двусторонние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а завтра - с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В четверг я приму премьер-министра Ирландии", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Мадьяр впервые встретится с лидерами трех стран после вступления в должность премьер-министра Венгрии. Темы переговоров он не назвал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.