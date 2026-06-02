Мадьяр рассказал о планах после визитов к Мерцу и Макрону

БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном примет в Будапеште премьер-министра Ирландии Михола Мартина.