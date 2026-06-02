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Мадьяр рассказал о планах после визитов к Мерцу и Макрону - РИА Новости, 02.06.2026
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10:57 02.06.2026
Мадьяр рассказал о планах после визитов к Мерцу и Макрону

Мадьяр сообщил, что после визитов к Мерцу и Макрону примет премьера Ирландии

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем примет в Будапеште премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
  • Переговоры с лидерами трех стран станут первыми после вступления Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии.
БУДАПЕШТ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном примет в Будапеште премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
"Отправляюсь в Берлин и Париж! Сегодня у меня состоятся двусторонние переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а завтра - с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В четверг я приму премьер-министра Ирландии", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Мадьяр впервые встретится с лидерами трех стран после вступления в должность премьер-министра Венгрии. Темы переговоров он не назвал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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