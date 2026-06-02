В Венгрии удивились неожиданному видеообращению Мадьяра из туалета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение из туалета Центрального банка, попытавшись обвинить прежнюю администрацию в коррупции и излишней роскоши при ремонте здания.
- Венгерский аналитик Золтан Кошкович высмеял эту пиар-акцию, отметив, что съемки в уборной не соответствуют уровню лидера государства.
- Эксперт также добавил, что интерьер санузла, показанного Мадьяром, уступает даже обычным пабам.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр устроил неуместную пиар-акцию, записав видеоролик в уборной центрального банка ради мнимого разоблачения чрезмерной коррупции своих предшественников, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Накануне Мадьяр опубликовал в соцсетях видео из штаб-квартиры Венгерского национального банка. Этим политик хотел продемонстрировать якобы чрезмерное роскошество интерьеров, отремонтированных в годы руководства прежней администрации.
© Соцсети Петера МадьяраПетер Мадьяр записал видеообращение из Венгерского национального банка
© Соцсети Петера Мадьяра
Петер Мадьяр записал видеообращение из Венгерского национального банка
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"Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если отбросить очевидное, — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики, разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?" — усомнился эксперт.
По его словам, эффект от видеообращения оказался неочевидным, поскольку убранство в здании банка уступает даже некоторым питейным заведениям.
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"Я видал и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами", — сыронизировал Кошкович.
Ранее по распоряжению Мадьяра в бывшей резиденции венгерского правительства открыли для бесплатного посещения зал заседаний кабмина, рабочий кабинет и личные покои экс-премьера страны Виктора Орбана.