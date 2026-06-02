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Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России - РИА Новости, 02.06.2026
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18:51 02.06.2026
Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России

Посол России Лобанов отверг обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС

© Фото : посольство РФ в ЛюксембургеПосол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов
Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : посольство РФ в Люксембурге
Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посла России в Люксембурге Дмитрия Лобанова пригласили в МИД герцогства, где он отверг обвинения в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства государств-членов ЕС как бездоказательные.
  • Дипломат также обратил внимание на атаки киевского режима против мирного населения и подчеркнул, что ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашен в МИД герцогства, где ответил на обвинения в адрес Москвы, а также обратил внимание на атаки киевского режима против мирного населения, заявили в российском посольстве.
Сообщается, что в понедельник Лобанов был приглашен в МИД Люксембурга, в ходе встречи представитель ведомства изложил российскому дипломату "однобокую и предвзятую трактовку конфликта на Украине и связанных с ним последних событий".
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В частности, люксембургская сторона озвучила обвинения в адрес России в нарушении воздушного пространства государств-членов ЕС, в данном случае Румынии.
"Посол отверг эти обвинения как бездоказательные, обратив, со своей стороны, внимание на продолжающееся игнорирование люксембургскими и общеевропейскими структурами террористических действий киевского режима против мирного населения РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Как отмечается, глава российской дипмиссии указал в этом контексте на атаку ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, в результате которой погиб 21 студент.
"При этом посол подчеркнул, что Вооруженные силы РФ - в отличие от ВСУ - наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не осуществляют целенаправленных атак на гражданские объекты", - подчеркнули в посольстве РФ в Люксембурге.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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