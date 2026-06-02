Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашен в МИД герцогства, где ответил на обвинения в адрес Москвы, а также обратил внимание на атаки киевского режима против мирного населения, заявили в российском посольстве.