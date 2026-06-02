Посол в Люксембурге ответил на обвинения в адрес России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посла России в Люксембурге Дмитрия Лобанова пригласили в МИД герцогства, где он отверг обвинения в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства государств-членов ЕС как бездоказательные.
- Дипломат также обратил внимание на атаки киевского режима против мирного населения и подчеркнул, что ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашен в МИД герцогства, где ответил на обвинения в адрес Москвы, а также обратил внимание на атаки киевского режима против мирного населения, заявили в российском посольстве.
Сообщается, что в понедельник Лобанов был приглашен в МИД Люксембурга, в ходе встречи представитель ведомства изложил российскому дипломату "однобокую и предвзятую трактовку конфликта на Украине и связанных с ним последних событий".
"Посол отверг эти обвинения как бездоказательные, обратив, со своей стороны, внимание на продолжающееся игнорирование люксембургскими и общеевропейскими структурами террористических действий киевского режима против мирного населения РФ", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Как отмечается, глава российской дипмиссии указал в этом контексте на атаку ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, в результате которой погиб 21 студент.
"При этом посол подчеркнул, что Вооруженные силы РФ - в отличие от ВСУ - наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не осуществляют целенаправленных атак на гражданские объекты", - подчеркнули в посольстве РФ в Люксембурге.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.