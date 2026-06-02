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"Добившись весной 2022 года от своих киевских клиентов отказа от переговорного урегулирования, в Лондоне последовательно и демонстративно, почти с упоением, повышали ставки в эскалации конфликта на Украине, а с недавних пор заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией", - сказал Гусаров интервью журналу "Международная жизнь".