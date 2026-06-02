Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что британские власти подзуживают европейские страны к милитаризации и подготовке к столкновению с Россией.
- По его словам, британский истеблишмент подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России.
- Дипломат отметил, что англичане не намерены сами активно участвовать в конфликте из-за недостаточных экономических и военных возможностей, но рассчитывают укрепить разделительные линии в Европе и не допустить разрядки в российско-американских отношениях.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Британские власти подзуживают европейские страны к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
По его словам, британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России.
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"Добившись весной 2022 года от своих киевских клиентов отказа от переговорного урегулирования, в Лондоне последовательно и демонстративно, почти с упоением, повышали ставки в эскалации конфликта на Украине, а с недавних пор заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией", - сказал Гусаров интервью журналу "Международная жизнь".
При этом, по словам Гусарова, "сами англичане "лезть в пекло" отнюдь не намерены, да и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями".
"Зато, опираясь на долгую историческую традицию, видимо, рассчитывают с помощью интриг и провокаций накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии, а также не допустить существенной разрядки в российско-американских отношениях", - заключил он.