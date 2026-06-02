Рейтинг@Mail.ru
Лондон подзуживает Европу к безоглядной милитаризации, заявил МИД - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 02.06.2026
Лондон подзуживает Европу к безоглядной милитаризации, заявил МИД

МИД: Британия подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что британские власти подзуживают европейские страны к милитаризации и подготовке к столкновению с Россией.
  • По его словам, британский истеблишмент подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России.
  • Дипломат отметил, что англичане не намерены сами активно участвовать в конфликте из-за недостаточных экономических и военных возможностей, но рассчитывают укрепить разделительные линии в Европе и не допустить разрядки в российско-американских отношениях.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Британские власти подзуживают европейские страны к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
По его словам, британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России.
«

"Добившись весной 2022 года от своих киевских клиентов отказа от переговорного урегулирования, в Лондоне последовательно и демонстративно, почти с упоением, повышали ставки в эскалации конфликта на Украине, а с недавних пор заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией", - сказал Гусаров интервью журналу "Международная жизнь".

При этом, по словам Гусарова, "сами англичане "лезть в пекло" отнюдь не намерены, да и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями".
"Зато, опираясь на долгую историческую традицию, видимо, рассчитывают с помощью интриг и провокаций накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии, а также не допустить существенной разрядки в российско-американских отношениях", - заключил он.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Конфронтация с Россией стала ключевой темой идеологии Британии, заявил МИД
9 февраля, 15:35
 
В миреРоссияСеверная АтлантикаЛондонЕвропаВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала