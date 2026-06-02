Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" переподписал восемь хоккеистов, чтобы обойти новый регламент - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:57 02.06.2026
"Локомотив" переподписал восемь хоккеистов, чтобы обойти новый регламент

Обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" переподписал восемь хоккеистов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВратарь Даниил Исаев
Вратарь Даниил Исаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локомотив» заключил новые соглашения с восемью игроками.
  • Клуб подписал контракты на два сезона с пятью игроками и на один сезон с тремя хоккеистами.
  • Ранее клуб расторг соглашения с этими хоккеистами, чтобы обойти новый пункт регламента, касающийся потолка зарплат.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" заключил новые соглашения с восемью игроками, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб заключил контракты на два сезона с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным, Георгием Ивановым. На один сезон рассчитаны соглашения с вратарем Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым и нападающим Артуром Каюмовым.
Днем ранее клуб расторг соглашения с этими хоккеистами, чтобы обойти новый пункт регламента, касающийся потолка зарплат.
В апреле КХЛ приняла правки в регламент, согласно которым переподписание соглашений с понижением зарплаты по ходу сезона больше не может повлиять на свободное место под потолком зарплат, так как в платежную ведомость клуба будут записываться зарплаты хоккеистов по изначальным контрактам.
Эпизод матча Шанхайские Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" покинули 22 игрока
Вчера, 19:46
 
ХоккейСпортАлександр ЕлесинАндрей СергеевМаксим ШалуновЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала