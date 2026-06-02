"Локомотив" переподписал восемь хоккеистов, чтобы обойти новый регламент

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" заключил новые соглашения с восемью игроками, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб заключил контракты на два сезона с защитниками Александром Елесиным, Андреем Сергеевым, нападающими Максимом Шалуновым, Александром Полуниным, Георгием Ивановым. На один сезон рассчитаны соглашения с вратарем Даниилом Исаевым, защитником Рушаном Рафиковым и нападающим Артуром Каюмовым.
Днем ранее клуб расторг соглашения с этими хоккеистами, чтобы обойти новый пункт регламента, касающийся потолка зарплат.
В апреле КХЛ приняла правки в регламент, согласно которым переподписание соглашений с понижением зарплаты по ходу сезона больше не может повлиять на свободное место под потолком зарплат, так как в платежную ведомость клуба будут записываться зарплаты хоккеистов по изначальным контрактам.
