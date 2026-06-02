Ямпольская рассказала Путину о новой программе изучения литературы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Ямпольская рассказала Владимиру Путину о новой программе изучения литературы.
- При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне.
- В программу включено представление литератур народов России и рассказ о школе художественного перевода в разделе зарубежной литературы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник российского лидера Елена Ямпольская рассказала президенту РФ Владимиру Путину о новой программе изучения литературы.
Она отметила, что необходимо построить учебники по русскому языку и литературе на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и лучших текстов, посвященных России.
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"При изучении школьного курса литературы теперь предусмотрено ежегодное обращение к лучшим книгам о Великой Отечественной войне, ежегодное представление литератур народов России в лице их крупнейших авторов. У нас прекрасные, сильнейшие национальные литературы, они этого достойны. Раздел зарубежной литературы впервые включает рассказ о выдающейся отечественной школе художественного перевода. Такого прежде не бывало", - сказала Ямпольская.
Она также отметила, что в параграф о крылатых выражениях теперь включены и слова современников.
"Потому что и "Работайте, братья", и "Идем правее на Солнце вдоль рядов кукурузы", эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать "крылатыми", - подчеркнула Ямпольская.
Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе заседания с докладом выступила Ямпольская, которая рассказала о ходе выполнения поручений президента и об основных направлениях деятельности Совета.