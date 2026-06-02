Ямпольская рассказала Путину о новой программе изучения литературы

Она также отметила, что в параграф о крылатых выражениях теперь включены и слова современников.

"Потому что и "Работайте, братья", и "Идем правее на Солнце вдоль рядов кукурузы", эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать "крылатыми", - подчеркнула Ямпольская.