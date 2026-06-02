В Москве лебедь помешал мужчине искупаться на Патриках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лебедь прогнал мужчину, решившего искупаться в Большом Патриаршем пруду.
- Очевидец отметил, что лебедь стремительно поплыл к отдыхающему, как будто защищая свой дом.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лебедь прогнал мужчину, решившего искупаться в Большом Патриаршем пруду, сообщает 360.ru со ссылкой на видео очевидца.
На кадрах видно, как раздетый отдыхающий зашел в воду и сделал несколько шагов, однако с другого конца пруда к нему стремительно поплыл белый лебедь. Как рассказал 360.ru очевидец Денис, все отдыхающие встали на сторону птицы, посчитав, что "она оказалась умнее".
"Там было много людей, но никто даже замечания не сделал, я даже удивился. Есть версия, что они искали что-то на дне. Но зачем пошел на центр пруда - неизвестно. Возможно, алкоголь сыграл свою роль. Я вообще в шоке, что лебедь на такой скорости поплыл туда, как на моторной лодке. Он защищал свой дом", - отметил очевидец.
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