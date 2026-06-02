В Москве лебедь помешал мужчине искупаться на Патриках

На кадрах видно, как раздетый отдыхающий зашел в воду и сделал несколько шагов, однако с другого конца пруда к нему стремительно поплыл белый лебедь. Как рассказал 360.ru очевидец Денис, все отдыхающие встали на сторону птицы, посчитав, что "она оказалась умнее".

"Там было много людей, но никто даже замечания не сделал, я даже удивился. Есть версия, что они искали что-то на дне. Но зачем пошел на центр пруда - неизвестно. Возможно, алкоголь сыграл свою роль. Я вообще в шоке, что лебедь на такой скорости поплыл туда, как на моторной лодке. Он защищал свой дом", - отметил очевидец.