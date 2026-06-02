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Киев выбрал реальность, где он терроризирует граждан, заявила Лантратова - РИА Новости, 02.06.2026
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16:01 02.06.2026
Киев выбрал реальность, где он терроризирует граждан, заявила Лантратова

Лантратова: Киев выбрал реальность, в которой он терроризирует мирных граждан

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ВСУ ежедневно наносят удары по мирным гражданам и терроризируют их.
  • Были упомянуты трагедии в Старобельске и Геническе, а также атаки на рейсовый автобус в ЛНР и электропоезд в Брянской области.
  • Лантратова пообещала обращаться в международные организации по каждому преступлению ВСУ против мирных граждан.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим выбрал для себя новую реальность, в которой ВСУ ежедневно наносят удары по мирным гражданам и терроризируют их, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
После трагедии в Старобельске, когда из-за атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа 22 мая погиб 21 человек, произошла трагедия в Геническе - в результате атаки ударного БПЛА по четырем многоквартирным погиб ребенок, отметила она. Потом были атакованы беспилотниками рейсовый автобус в ЛНР, электропоезд с мирными жителями в Брянской области, продолжила омбудсмен.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Лантратова сообщила, что ежедневно получает информацию о преступлениях ВСУ
Вчера, 15:58
"Каждый день новые трагедии. О чем это говорит? Именно о новой реальности. Именно то, о чем говорит президент (России - ред.), что они для себя избрали абсолютно новую реальность. Это ежедневные атаки на мирных граждан, терроризирование мирного населения", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Она подчеркнула, что такая ситуация недопустима, и пообещала обращаться по каждому преступлению ВСУ против мирных граждан в международные организации для их дальнейшей оценки.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Он подчеркнул, что киевская верхушка совершила их сознательно и, похоже, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Лантратова рассказала о нарушениях прав россиян из-за ударов ВСУ
Вчера, 15:43
 
В миреРоссияСтаробельскГеническЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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