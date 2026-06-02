Киев выбрал реальность, где он терроризирует граждан, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ВСУ ежедневно наносят удары по мирным гражданам и терроризируют их.
- Были упомянуты трагедии в Старобельске и Геническе, а также атаки на рейсовый автобус в ЛНР и электропоезд в Брянской области.
- Лантратова пообещала обращаться в международные организации по каждому преступлению ВСУ против мирных граждан.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим выбрал для себя новую реальность, в которой ВСУ ежедневно наносят удары по мирным гражданам и терроризируют их, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
После трагедии в Старобельске, когда из-за атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа 22 мая погиб 21 человек, произошла трагедия в Геническе - в результате атаки ударного БПЛА по четырем многоквартирным погиб ребенок, отметила она. Потом были атакованы беспилотниками рейсовый автобус в ЛНР, электропоезд с мирными жителями в Брянской области, продолжила омбудсмен.
"Каждый день новые трагедии. О чем это говорит? Именно о новой реальности. Именно то, о чем говорит президент (России - ред.), что они для себя избрали абсолютно новую реальность. Это ежедневные атаки на мирных граждан, терроризирование мирного населения", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Она подчеркнула, что такая ситуация недопустима, и пообещала обращаться по каждому преступлению ВСУ против мирных граждан в международные организации для их дальнейшей оценки.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Он подчеркнул, что киевская верхушка совершила их сознательно и, похоже, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом.