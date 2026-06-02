Лантратова сообщила, что ежедневно получает информацию о преступлениях ВСУ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней ежедневно поступает информация о преступлениях ВСУ против мирного населения, она будет добиваться объективной оценки этих событий со стороны международной общественности.