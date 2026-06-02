Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о ежедневных поступлениях информации о преступлениях ВСУ против мирного населения.
- Лантратова заявила, что будет добиваться объективной оценки этих событий со стороны международной общественности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней ежедневно поступает информация о преступлениях ВСУ против мирного населения, она будет добиваться объективной оценки этих событий со стороны международной общественности.
"Это действительно их новая тактика. Каждый день ко мне по каналам от наших уполномоченных поступают новые и новые факты о том, что и на территории ДНР, ЛНР, и в других регионах массово идут обстрелы, например, машины, которые везут продукты питания для мирных людей, продукты питания и специальные товары для детей. Они целенаправленно это делают и терроризируют их. Это, к сожалению, новая реальность, но мы будем добиваться, чтобы объективная оценка событий была со стороны международной общественности", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".