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Лантратова рассказала о нарушениях прав россиян из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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15:43 02.06.2026
Лантратова рассказала о нарушениях прав россиян из-за ударов ВСУ

Лантратова заявила, что фиксирует нарушения прав россиян из-за ударов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что фиксирует все факты нарушения прав россиян в связи с ударами ВСУ.
  • Лантратова подчеркнула, что уже отправила письмо в ООН в связи с трагедией в Старобельске и будет продолжать обращаться по другим преступлениям ВСУ.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что фиксирует все факты нарушения прав россиян в связи с ударами ВСУ и будет пересылать письма в разные организации, чтобы доводить эту информацию до международной общественности.
По словам федерального омбудсмена происходит целенаправленная, ежедневная серия атак ВСУ по мирному населению: удары по колледжу в Старобельске, трагедия в Геническе, где погиб ребенок, атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус, следовавший через Кременную в ЛНР.
Она подчеркнула, что уже отправила письмо в ООН в связи с трагедией с Старобельске и будет продолжать обращаться по другим преступлениям ВСУ.
"Я со своей стороны направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека. И мы фиксируем все факты нарушения прав наших граждан и будем пересылать их по всем каналам, чтобы доводить эту информацию до международной общественности", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
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Луганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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