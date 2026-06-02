Лантратова рассказала о нарушениях прав россиян из-за ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что фиксирует все факты нарушения прав россиян в связи с ударами ВСУ.
- Лантратова подчеркнула, что уже отправила письмо в ООН в связи с трагедией в Старобельске и будет продолжать обращаться по другим преступлениям ВСУ.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что фиксирует все факты нарушения прав россиян в связи с ударами ВСУ и будет пересылать письма в разные организации, чтобы доводить эту информацию до международной общественности.
По словам федерального омбудсмена происходит целенаправленная, ежедневная серия атак ВСУ по мирному населению: удары по колледжу в Старобельске, трагедия в Геническе, где погиб ребенок, атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус, следовавший через Кременную в ЛНР.
Она подчеркнула, что уже отправила письмо в ООН в связи с трагедией с Старобельске и будет продолжать обращаться по другим преступлениям ВСУ.
"Я со своей стороны направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека. И мы фиксируем все факты нарушения прав наших граждан и будем пересылать их по всем каналам, чтобы доводить эту информацию до международной общественности", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.