Лантратова рассказала о нарушениях прав россиян из-за ударов ВСУ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что фиксирует все факты нарушения прав россиян в связи с ударами ВСУ и будет пересылать письма в разные организации, чтобы доводить эту информацию до международной общественности.