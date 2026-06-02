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Лантратова планирует встретиться с МККК и обсудить преступления ВСУ - РИА Новости, 02.06.2026
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15:11 02.06.2026

Лантратова планирует встретиться с МККК и обсудить преступления ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова планирует встретиться с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК).
  • На встрече планируется обсуждение преступлений ВСУ в отношении мирных граждан РФ и совместных действий по этому поводу.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что планирует встретиться с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК), чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.
Федеральный омбудсмен отметила, что ВСУ ежедневно продолжают наносить удары по гражданским объектам. Она сообщила, что во вторник представители МККК посетили место трагедии в колледже Старобельска.
"У меня планируется встреча с представителями Международного Комитета Красного Креста. Я уверена, что мы вместе обсудим те события, которые произошли, обсудим наши совместные действия, которые могут последовать за этим. И посредством связи наших правозащитных каналов мы, безусловно, продолжаем общение, продолжаем фиксировать факты и отправлять их", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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