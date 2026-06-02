Лантратова планирует встретиться с МККК и обсудить преступления ВСУ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что планирует встретиться с представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК), чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ.