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Лантратова помогла снять с участника СВО ошибочный статус оставившего часть - РИА Новости, 02.06.2026
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15:06 02.06.2026
Лантратова помогла снять с участника СВО ошибочный статус оставившего часть

Лантратова помогла снять с бойца ошибочный статус самовольно оставившего часть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла снять с бойца, воевавшего на СВО и уволенного по состоянию здоровья, ошибочно присвоенный статус самовольно оставившего часть.
  • Боец Александр получил множественные осколочные ранения, прошел военно-врачебную комиссию, где ему оформили инвалидность второй группы, после чего был уволен по состоянию здоровья в декабре 2022 года.
  • Весной 2025 года представители военной комендатуры сообщили Александру о том, что он числится самовольно оставившим часть, однако после обращения в военную прокуратуру нарушения были подтверждены и отменены.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла снять с бойца, воевавшего на СВО и уволенного по состоянию здоровья в конце 2022 года, ошибочно присвоенный статус самовольно оставившего часть.
Александр, фамилию которого она не приводит, осенью 2022 года при выполнении боевой задачи в районе Сватово получил множественные осколочные ранения.
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"Мужчину эвакуировали в больницу Луганска. Затем он продолжил лечение по месту жительства. Диагноз был тяжелым: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, осколочное ранение и другие последствия ранения", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Омбудсмен рассказала, что после лечения мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где ему оформили инвалидность второй группы и установили, что он не годен к военной службе. В декабре 2022 года Александра исключили из списков личного состава и уволили по состоянию здоровья.
"Мужчина вернулся к мирной жизни. Работал на прежнем месте. Наблюдался у врачей. Регулярно проходил лечение. Но весной 2025 года ситуация резко изменилась. К его дому приехали представители военной комендатуры", - отметила она.
Александру сообщили, что он числится самовольно оставившим часть. Как выяснилось, его зачислили в списки другой воинской части, однако контракт он не подписывал и о зачислении его не уведомляли.
"Мать бойца обратилась к нам за помощью. Мы направили обращение в военную прокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры. В ведомстве подтвердили нарушения. Все ранее изданные приказы о зачислении Александра в другую воинскую часть были признаны недействительными. Приказ, по которому его необоснованно признали самовольно оставившим часть, отменен", - добавила Лантратова.
Она поблагодарила военную прокуратуру за оперативную реакцию.
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