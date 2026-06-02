Омбудсмена Лантратову включили в комиссию по профилактике правонарушений

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ включило уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову в состав комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.

"Внести в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденный распоряжением правительства... включить в состав Комиссии следующих лиц: Лантратова Я. В. - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации", - говорится в документе.