Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмена Лантратову включили в комиссию по профилактике правонарушений - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 02.06.2026
Омбудсмена Лантратову включили в комиссию по профилактике правонарушений

Омбудсмен Лантратова вошла в состав комиссии по профилактике правонарушений

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова включена в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
  • В состав комиссии также включены первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Курносенко и заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, а Татьяна Москалькова исключена из состава комиссии.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ включило уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову в состав комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.
"Внести в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденный распоряжением правительства... включить в состав Комиссии следующих лиц: Лантратова Я. В. - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации", - говорится в документе.
Уточняется, что в состав комиссии включили первого заместителя министра внутренних дел РФ Андрея Курносенко и заместителя министра иностранных дел РФ Дмитрия Любинского. Также из состава комиссии исключили Татьяну Москалькову.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека
14 мая, 14:15
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваАндрей КурносенкоДмитрий Любинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала