Омбудсмена Лантратову включили в комиссию по профилактике правонарушений

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство РФ включило уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову в состав комиссии по профилактике правонарушений, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.
"Внести в состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденный распоряжением правительства... включить в состав Комиссии следующих лиц: Лантратова Я. В. - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации", - говорится в документе.
Уточняется, что в состав комиссии включили первого заместителя министра внутренних дел РФ Андрея Курносенко и заместителя министра иностранных дел РФ Дмитрия Любинского. Также из состава комиссии исключили Татьяну Москалькову.