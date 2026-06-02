Ректор Института Пушкина предложил расширить практику языковых лагерей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить практику языковых лагерей и международных смен по русскому языку.
- Он отметил, что проведение языковых лагерей является эффективным форматом поддержки иностранной молодежи.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить практику языковых лагерей и международных смен по русскому языку.
Президент России во вторник проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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"Предлагаем системно расширить практику языковых лагерей и международных смен по русскому языку как на базе вузов, так и детских центров", - сказал Гусев в ходе заседания.
Он отметил, что проведение языковых лагерей является эффективным форматом поддержки иностранной молодежи.
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4 февраля, 20:42