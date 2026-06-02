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Ректор Института Пушкина предложил расширить практику языковых лагерей - РИА Новости, 02.06.2026
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18:09 02.06.2026 (обновлено: 18:42 02.06.2026)
Ректор Института Пушкина предложил расширить практику языковых лагерей

Ректор Института Пушкина предложил Путину расширить практику языковых лагерей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить практику языковых лагерей и международных смен по русскому языку.
  • Он отметил, что проведение языковых лагерей является эффективным форматом поддержки иностранной молодежи.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев предложил президенту РФ Владимиру Путину расширить практику языковых лагерей и международных смен по русскому языку.
Президент России во вторник проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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"Предлагаем системно расширить практику языковых лагерей и международных смен по русскому языку как на базе вузов, так и детских центров", - сказал Гусев в ходе заседания.
Он отметил, что проведение языковых лагерей является эффективным форматом поддержки иностранной молодежи.
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