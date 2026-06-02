В Кузбассе трем охотникам предъявили обвинение в убийстве подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трем охотникам в Кузбассе предъявили обвинение в убийстве подростка из хулиганских побуждений. Один из обвиняемых произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону лесного массива, где находился несовершеннолетний.
- Преступление произошло на участке автодороги недалеко от села Междугорное.
КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Трем охотникам в Кузбассе предъявили обвинение в убийстве подростка из хулиганских побуждений, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, ночью 31 мая фигуранты прибыли на автомобиле на участок автодороги недалеко от села Междугорное на охоту.
"Один из них, используя тепловизор, указал на обнаруженную с его помощью живую цель, подсветив место обнаружения фонарем. Второй мужчина, являясь водителем, остановил транспортное средство в указанном месте, а третий фигурант произвел выстрел из имеющегося при нем охотничьего ружья в сторону лесного массива, где находился несовершеннолетний. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщили в СУСК.
Ранее объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщал, что все трое заключены под стражу.
В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы.
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