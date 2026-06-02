В Кузбассе трем охотникам предъявили обвинение в убийстве подростка

По версии следствия, ночью 31 мая фигуранты прибыли на автомобиле на участок автодороги недалеко от села Междугорное на охоту.

"Один из них, используя тепловизор, указал на обнаруженную с его помощью живую цель, подсветив место обнаружения фонарем. Второй мужчина, являясь водителем, остановил транспортное средство в указанном месте, а третий фигурант произвел выстрел из имеющегося при нем охотничьего ружья в сторону лесного массива, где находился несовершеннолетний. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщили в СУСК.