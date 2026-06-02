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В Кузбассе рассказали, какие семьи могут получить бесплатный уголь - РИА Новости, 02.06.2026
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11:09 02.06.2026
В Кузбассе рассказали, какие семьи могут получить бесплатный уголь

РИА Новости: бесплатный уголь в Кузбассе могут получить семьи в трудной ситуации

© РИА Новости / Сергей АверинУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Уголь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе ведется прием заявлений для проведения областной акции по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем.
  • Помощь направлена на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих льгот на приобретение топлива.
БАРНАУЛ, 2 июн - РИА Новости. Бесплатный уголь по благотворительной программе могут получить только те семьи Кузбасса, которые находятся в трудной ситуации и не имеют других льгот на приобретение топлива, сообщили РИА Новости в министерстве труда и соцзащиты региона.
В понедельник в соцсетях люди пожаловались на то, что многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами якобы начали отказывать в получении топлива по региональной программе "Благотворительный уголь". Согласно программе, для семей отдельных категорий в предыдущие годы выделялось по 4 тонны угля от угледобывающих компаний Кузбасса.
"В Кузбассе ведется прием заявлений для проведения областной благотворительной акции по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем, проживающим в домах с печным отоплением. Такая помощь… направлена на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих льгот на приобретение топлива по федеральному и региональному законодательству", - сообщили в минтруда.
Отмечается, что в каждом муниципальном образовании созданы специальные комиссии по рассмотрению заявлений граждан и включению в список получателей. Уточнить порядок проведения акции можно в органе социальной защиты населения по месту жительства.
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