В Кургане ищут преступника, повредившего несколько автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кургане неизвестный повредил несколько припаркованных во дворах автомобилей.
- Полиция ведет поиск подозреваемого и устанавливает обстоятельства случившегося.
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Неизвестный повредил припаркованные автомобили в Кургане, полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ведет его поиск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
СМИ сообщили, что в Кургане неизвестный повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворах, и якобы выбирал самые дорогие.
"Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в управлении.
Ведется розыск подозреваемого, уточнили в полиции.