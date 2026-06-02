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В Кургане ищут преступника, повредившего несколько автомобилей - РИА Новости, 02.06.2026
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11:48 02.06.2026
В Кургане ищут преступника, повредившего несколько автомобилей

РИА Новости: в Кургане неизвестный повредил несколько автомобилей во дворах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кургане неизвестный повредил несколько припаркованных во дворах автомобилей.
  • Полиция ведет поиск подозреваемого и устанавливает обстоятельства случившегося.
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Неизвестный повредил припаркованные автомобили в Кургане, полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ведет его поиск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
СМИ сообщили, что в Кургане неизвестный повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворах, и якобы выбирал самые дорогие.
"Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в управлении.
Ведется розыск подозреваемого, уточнили в полиции.
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ПроисшествияКурганМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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