Отоларинголог предупредила о последствиях курения

"Опасность сигарет для ЛОР-органов в том, что табачный дым обжигает и сушит слизистую носа, глотки и гортани, парализуя реснички эпителия (они перестают выводить слизь с бактериями - ред.). Это ведет к хроническим ринитам, ларингитам, потере голоса и мучительному кашлю курильщика", – сказала врач.