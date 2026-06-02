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Отоларинголог предупредила о последствиях курения - РИА Новости, 02.06.2026
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04:52 02.06.2026
Отоларинголог предупредила о последствиях курения

РИА Новости: курение ведет к хроническим заболеваниям носа и глотки

© Fotolia / gosphotodesignСигареты
Сигареты - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / gosphotodesign
Сигареты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение может привести к хроническим заболеваниям носа, глотки и гортани, потере голоса и мучительному кашлю.
  • Долгосрочные негативные последствия курения включают стойкое нарушение обоняния, полипы в носу и риск развития рака гортани или ротоглотки.
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Курение ведет к хроническим заболеваниям носа, глотки и гортани, потере голоса и мучительному кашлю, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.
"Опасность сигарет для ЛОР-органов в том, что табачный дым обжигает и сушит слизистую носа, глотки и гортани, парализуя реснички эпителия (они перестают выводить слизь с бактериями - ред.). Это ведет к хроническим ринитам, ларингитам, потере голоса и мучительному кашлю курильщика", – сказала врач.
Главные долгосрочные негативные последствия курения, по словам специалиста, – стойкое нарушение обоняния, полипы в носу и самое серьезное – рак гортани или ротоглотки.
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