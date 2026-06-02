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Кумпилов поручил делать все необходимое для помощи с ливневыми паводками - РИА Новости, 02.06.2026
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Республика Адыгея
 
15:21 02.06.2026
Кумпилов поручил делать все необходимое для помощи с ливневыми паводками

Кумпилов поручил делать все необходимое для помощи Адыгее с ливневыми паводками

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании поставил задачу перед главами территорий делать все необходимое для помощи людям в ситуации с ливневыми паводками.
Он отметил, что в той или иной степени непогода затронула все города и районы республики, но наиболее сильно – город Майкоп, Майкопский и Тахтамукайский районы. В общей сложности по региону вода зашла почти в 150 домовладений и около 400 участков.
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Главы территорий доложили о проделанной работе на местах. Благодаря помощи спасателей, дорожников, других служб удалось откачать воду практически из всех домов и со всех придомовых участков. Кумпилов поручил за вторник закончить эту работу. Также предстоит оперативно восстановить пострадавшую инфраструктуру; готовятся документы для частичной выплаты компенсаций пострадавшим. Глава Адыгеи будет держать ситуацию на личном контроле.
"У нас есть серьезный опыт борьбы с ЧС. Любую сложную ситуацию нужно проходить с учетом прошлых наработок, привлекать все имеющиеся человеческие и материальные ресурсы. Перед главами территорий поставил задачу находиться вместе с людьми, делать все необходимое для помощи людям и скорейшей нормализации жизни в населенных пунктах", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Правительство республики продолжает вести круглосуточный мониторинг уровня рек. По словам главы региона, ситуация остается напряженной, но контролируемой.
"Радует и прогноз погоды — в ближайшие дни серьезных осадков не ожидается. В муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности. По ситуации в сельском хозяйстве мы ранее объявили режим ЧС из-за подтоплений и переувлажнения почвы, сейчас прорабатываем варианты помощи аграриям", — заключил Кумпилов.
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловМайкопТахтамукайский районпаводки
 
 
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