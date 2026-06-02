Кумпилов поручил делать все необходимое для помощи с ливневыми паводками

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании поставил задачу перед главами территорий делать все необходимое для помощи людям в ситуации с ливневыми паводками.

Он отметил, что в той или иной степени непогода затронула все города и районы республики, но наиболее сильно – город Майкоп, Майкопский и Тахтамукайский районы. В общей сложности по региону вода зашла почти в 150 домовладений и около 400 участков.

Главы территорий доложили о проделанной работе на местах. Благодаря помощи спасателей, дорожников, других служб удалось откачать воду практически из всех домов и со всех придомовых участков. Кумпилов поручил за вторник закончить эту работу. Также предстоит оперативно восстановить пострадавшую инфраструктуру; готовятся документы для частичной выплаты компенсаций пострадавшим. Глава Адыгеи будет держать ситуацию на личном контроле.

"У нас есть серьезный опыт борьбы с ЧС. Любую сложную ситуацию нужно проходить с учетом прошлых наработок, привлекать все имеющиеся человеческие и материальные ресурсы. Перед главами территорий поставил задачу находиться вместе с людьми, делать все необходимое для помощи людям и скорейшей нормализации жизни в населенных пунктах", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

Правительство республики продолжает вести круглосуточный мониторинг уровня рек. По словам главы региона, ситуация остается напряженной, но контролируемой.