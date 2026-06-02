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Кубанским чиновникам ограничили выезд за пределы региона - РИА Новости, 02.06.2026
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23:31 02.06.2026
Кубанским чиновникам ограничили выезд за пределы региона

Губернатор Кубани ограничил выезд из региона руководящему составу администрации

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении выезда руководящего состава администрации за пределы региона.
  • Решение принято для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действующего режима среднего уровня реагирования.
  • Распоряжение распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов, а также рекомендовано к исполнению главам городов и районов края.
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По данным пресс-службы, такое решение приняли для поддержания высокой готовности системы управления региона в условиях действия на территории Краснодарского края режима среднего уровня реагирования.
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"В условиях современных вызовов мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края. Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.
Уточняется, что распоряжение распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов. Ограничение действует в том числе в период отпусков и нерабочее время за исключением командировок.
Главам городов и районов Краснодарского края рекомендовано также руководствоваться данным распоряжением, добавляется в сообщении пресс-службы.
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