На Ильском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за атаки БПЛА.
- По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На Ильском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.
"На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в его публикации на платформе "Макс".
На месте работают оперативные и специальные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18