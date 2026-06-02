В горах Крыма альпинист упал со скалы и выжил

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Альпинист сорвался с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая под Севастополем и выжил, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Добравшись до мужчины, они сразу же оказали первую помощь, осторожно переложили его на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. Дальнейшую заботу о травмированном взяли на себя врачи скорой помощи", - отметил губернатор.