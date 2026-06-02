В горах Крыма альпинист упал со скалы и выжил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Альпинист сорвался с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая под Севастополем и выжил.
- Спасатели эвакуировали пострадавшего, оказали ему первую помощь и передали врачам скорой помощи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Альпинист сорвался с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая под Севастополем и выжил, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Из-за этого шедший первым в связке альпинист потерял равновесие и рухнул вниз. Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредил голову и спину, но, к счастью, повис на веревках, не долетев до земли", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что сорвавшегося альпиниста эвакуировали спасатели.
"Добравшись до мужчины, они сразу же оказали первую помощь, осторожно переложили его на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. Дальнейшую заботу о травмированном взяли на себя врачи скорой помощи", - отметил губернатор.