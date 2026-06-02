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Более 4,5 тысяч жителей Брянской области получили компенсации после атак - РИА Новости, 02.06.2026
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11:51 02.06.2026
Более 4,5 тысяч жителей Брянской области получили компенсации после атак

Более 4,5 тысяч жителей Брянской области получили компенсации после атак ВСУ

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 4,5 тысяч жителей Брянской области, пострадавших в результате атак ВСУ, получили различные меры социальной поддержки.
  • Размер единовременной материальной помощи пострадавшим составляет более 15,6 тысячи рублей, а выплаты за утрату имущества и вред здоровью варьируются от 78 тысяч до 1,567 миллиона рублей.
  • Врио губернатора Брянской области поручил организовать работу по выплатам по принципу «одного окна» для ускорения процесса получения средств.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Более 4,5 тысяч жителей Брянской области, пострадавших в результате атак ВСУ, получили различные меры социальной поддержки, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его данным, размер единовременной материальной помощи пострадавшим в результате атак ВСУ составляет более 15,6 тысячи рублей, финансовая помощь в связи с частичной утратой движимого имущества — свыше 78 тысяч рублей, а в связи с полной утратой - более 156 тысяч рублей.
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"Единовременное пособие за причиненный вред здоровью — 313,5 тысячи рублей (легкий вред здоровью), 627 тысяч рублей (средний и тяжкий вред здоровью), единовременное пособие членам семей в связи с гибелью в размере 1,567 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи. С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства более чем 4,5 тысячам граждан", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что поступают жалобы на длительный срок получения выплат. По его мнению, должен быть реализован принцип "одного окна", чтобы этим вопросом занимались не разные отделы и департаменты, а одно конкретное подразделение.
"Дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки", - добавил Ковальчук.
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Брянская областьЕгор Ковальчук
 
 
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