Более 4,5 тысяч жителей Брянской области получили компенсации после атак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 4,5 тысяч жителей Брянской области, пострадавших в результате атак ВСУ, получили различные меры социальной поддержки.
- Размер единовременной материальной помощи пострадавшим составляет более 15,6 тысячи рублей, а выплаты за утрату имущества и вред здоровью варьируются от 78 тысяч до 1,567 миллиона рублей.
- Врио губернатора Брянской области поручил организовать работу по выплатам по принципу «одного окна» для ускорения процесса получения средств.
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Более 4,5 тысяч жителей Брянской области, пострадавших в результате атак ВСУ, получили различные меры социальной поддержки, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его данным, размер единовременной материальной помощи пострадавшим в результате атак ВСУ составляет более 15,6 тысячи рублей, финансовая помощь в связи с частичной утратой движимого имущества — свыше 78 тысяч рублей, а в связи с полной утратой - более 156 тысяч рублей.
"Единовременное пособие за причиненный вред здоровью — 313,5 тысячи рублей (легкий вред здоровью), 627 тысяч рублей (средний и тяжкий вред здоровью), единовременное пособие членам семей в связи с гибелью в размере 1,567 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи. С момента реализации указанных мер социальной поддержки по настоящее время перечислены денежные средства более чем 4,5 тысячам граждан", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что поступают жалобы на длительный срок получения выплат. По его мнению, должен быть реализован принцип "одного окна", чтобы этим вопросом занимались не разные отделы и департаменты, а одно конкретное подразделение.
"Дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки", - добавил Ковальчук.