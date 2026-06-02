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Комика Щербакова внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.06.2026
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20:14 02.06.2026
Комика Щербакова внесли в базу "Миротворца"

Комика Щербакова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

© Тёма дома/RutubeАлексей Щербаков
Алексей Щербаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Тёма дома/Rutube
Алексей Щербаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский комик Алексей Щербаков внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
  • Поводом для внесения стали благотворительные концерты в поддержку российских военных.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российский комик Алексей Щербаков внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Согласно данным ресурса, поводом для внесения данных комика в базу стали его благотворительные концерты в поддержку российских военных. "Миротворец" обвиняет его в якобы покушении на территориальную целостность Украины, поддержке армии РФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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