Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский комик Алексей Щербаков внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения стали благотворительные концерты в поддержку российских военных.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российский комик Алексей Щербаков внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.