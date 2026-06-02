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Ученый объяснил большое количество комаров в Сибири - РИА Новости, 02.06.2026
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Наука
 
03:00 02.06.2026
Ученый объяснил большое количество комаров в Сибири

РИА Новости: в Сибири сложилась благоприятная среда для размножения комаров

© Фото : ekamelev Комар
Комар - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : ekamelev
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большое количество комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири объясняется наступившей теплой погодой и наличием множества влажных мест для их размножения.
  • Основной фактор, способствующий размножению комаров, — это наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега.
  • Погодные условия весны 2026 года стали для развития комаров максимально благоприятными, и в ближайшие годы ожидается сохранение высоких показателей численности комаров.
НОВОСИБИРСК, 2 июн - РИА Новости. Большое количество комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири объясняется наступившей теплой погодой при большом количестве влажных мест для их размножения, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жителей Новосибирской области буквально атакуют комары, которых по ощущениям гораздо больше, чем обычно.
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"Да, в ближайшие годы нас ждут пиковые значения комаров… Основной фактор - это наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. Сейчас первая генерация (комаров - ред.) вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, то будут и последующие генерации", - рассказал собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что обилие мелких временных водоемов, где активно развиваются личинки комаров, в различных лесных и полевых низинах весной в регионах Сибири наблюдается в связи большим количеством выпавшего зимой снега. Также наблюдались большие разливы рек в половодье.
"По численности личинок тоже видно возрастание. В целом все это циклично. Но налицо факт того, что их будет много. К сожалению, Сибирь сейчас будет "во всей красе". Ближайший год текущий и следующий, скорее всего, очень высокая вероятность сохранения этих показателей комаров и вообще представителей гнуса", - сказал Юрченко.
Он подчеркнул, что в целом все погодные условия весны 2026 года стали для развития комаров максимально благоприятными.
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