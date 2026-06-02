Синоптик рассказал, какая погода ожидается в первый день ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, к началу Петербургского международного экономического форума погода улучшится: температура достигнет плюс 23–25 градусов, дожди будут кратковременными и их будет очень мало.
- ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Прохладная погода в Санкт-Петербурге к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду станет солнечной и теплой, затем температура достигнет плюс 23-25 градусов, а дождей почти не будет, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.
"Постепенное улучшение погоды началось в понедельник. Уже 3 июня ожидается 20-22 градуса тепла, 4-5 июня – плюс 23-25 градусов. Солнышко будет появляться обязательно, а дожди будут кратковременными, и их будет очень мало", – рассказал Колесов.
По его словам, также в дни проведения ПМЭФ не ожидается сильного ветра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.