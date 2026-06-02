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Синоптик рассказал, какая погода ожидается в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
08:30 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в первый день ПМЭФ

Колесов: в первый день ПМЭФ ожидается прохладная погода

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Подготовка к ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подготовка к ПМЭФ в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, к началу Петербургского международного экономического форума погода улучшится: температура достигнет плюс 23–25 градусов, дожди будут кратковременными и их будет очень мало.
  • ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Прохладная погода в Санкт-Петербурге к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду станет солнечной и теплой, затем температура достигнет плюс 23-25 градусов, а дождей почти не будет, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.
"Постепенное улучшение погоды началось в понедельник. Уже 3 июня ожидается 20-22 градуса тепла, 4-5 июня – плюс 23-25 градусов. Солнышко будет появляться обязательно, а дожди будут кратковременными, и их будет очень мало", – рассказал Колесов.
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По его словам, также в дни проведения ПМЭФ не ожидается сильного ветра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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