Синоптик рассказал, какая погода ожидается в первый день ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Прохладная погода в Санкт-Петербурге к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду станет солнечной и теплой, затем температура достигнет плюс 23-25 градусов, а дождей почти не будет, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.