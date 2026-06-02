Александр Медведев ответил на вопрос о возвращении Кокорина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Медведев считает, что возвращение Александра Кокорина в РПЛ пойдет на пользу чемпионату и форварду.
- Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона и может вернуться в РПЛ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев считает, что возвращение футболиста Александра Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ) пойдет на пользу и чемпионату, и форварду.
Ранее кипрский "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в истории стать чемпионом страны.
"Александр - очень талантливый футболист и достиг хорошего уровня на Кипре, пару титулов там приобрел. И возраст еще не критический. Поэтому, если он вернется в РПЛ, будет здорово", - сказал Медведев РИА Новости.
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