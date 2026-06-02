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В "Зените" заявили, что не заинтересованы в услугах Кокорина - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
21:00 02.06.2026 (обновлено: 21:08 02.06.2026)
В "Зените" заявили, что не заинтересованы в услугах Кокорина

"Зенит" заявил, что не рассматривает вариант приглашения Кокорина

© пресс-служба клуба "Арис"Александр Кокорин
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© пресс-служба клуба "Арис"
Александр Кокорин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» не заинтересован в услугах бывшего футболиста команды Александра Кокорина.
  • Александр Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. "Зенит" не заинтересован в услугах бывшего футболиста команды Александра Кокорина, заявил РИА Новости председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов.
Ранее кипрский "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в истории стать чемпионом страны.
"Кокорина пока не рассматриваем, его нет в наших списках", - сказал Зырянов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В составе "Зенита" Кокорин выступал с 2016 по 2019 год, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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