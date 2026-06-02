В "Зените" заявили, что не заинтересованы в услугах Кокорина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» не заинтересован в услугах бывшего футболиста команды Александра Кокорина.
- Александр Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. "Зенит" не заинтересован в услугах бывшего футболиста команды Александра Кокорина, заявил РИА Новости председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов.
"Кокорина пока не рассматриваем, его нет в наших списках", - сказал Зырянов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В составе "Зенита" Кокорин выступал с 2016 по 2019 год, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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