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В "Единой России" выступили за смягчение налогов на малый бизнес - РИА Новости, 02.06.2026
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13:10 02.06.2026
В "Единой России" выступили за смягчение налогов на малый бизнес

Когогина: "Единая Россия" выступает за смягчение налогов на малый бизнес

© РИА Новости / Алексей ДружининЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмблема партии "Единая Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес.
  • В партии считают, что изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны.
  • Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов народной программы партии.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выступает за смягчение налогов на малый бизнес и считает, что изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны, рассказала РИА Новости координатор партпроекта "Предпринимательство", первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
"Единая Россия" выступает за смягчение налогов на малый бизнес. В партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса "ОПОРа России", что любые изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем", - сообщила Когогина.
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Она отметила, что при принятии новых решений важно сначала оценить эффект действующих мер, особенно, когда дело касается предпринимателей, которые создают рабочие места и обеспечивают развитие страны.
"В партии убеждены, что чувствительные вопросы для бизнеса нельзя решать без обсуждения с самим бизнесом. Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей", - подчеркнула депутат.
По ее словам, поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов народной программы партии.
"Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса", - заключила Когогина.
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