В "Единой России" выступили за смягчение налогов на малый бизнес

Краткий пересказ от РИА ИИ «Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес.

В партии считают, что изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны.

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов народной программы партии.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выступает за смягчение налогов на малый бизнес и считает, что изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны, рассказала РИА Новости координатор партпроекта "Предпринимательство", первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Единая Россия " выступает за смягчение налогов на малый бизнес. В партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса "ОПОРа России", что любые изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем", - сообщила Когогина.

Она отметила, что при принятии новых решений важно сначала оценить эффект действующих мер, особенно, когда дело касается предпринимателей, которые создают рабочие места и обеспечивают развитие страны.

"В партии убеждены, что чувствительные вопросы для бизнеса нельзя решать без обсуждения с самим бизнесом. Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей", - подчеркнула депутат.

По ее словам, поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов народной программы партии.