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Ямпольская предложила установить День детской книги - РИА Новости, 02.06.2026
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16:17 02.06.2026 (обновлено: 16:25 02.06.2026)
Ямпольская предложила установить День детской книги

Ямпольская предложила установить День детской книги и отмечать его 26 марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Ямпольская предложила Владимиру Путину установить в России День детской книги.
  • День детской книги предлагается отмечать 26 марта в память о "Книжкахных именинах", которые впервые состоялись в 1943 году.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила президенту России Владимиру Путину установить в РФ День детской книги и отмечать его 26 марта.
"В этом году на церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, легендарного праздника, который благодаря вашему поручению вновь проходит в своей исторической колыбели - в колонном зале Дома Союзов, возникла идея и была детьми и родителями в зале горячо поддержана: установить в России День детской книги и отмечать его ежегодно 26 марта, потому что именно в этот день, в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, в колонном зале впервые состоялись "Книжкины именины", - сказала Ямпольская Путину в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
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