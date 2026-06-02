Ямпольская предложила установить День детской книги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Ямпольская предложила Владимиру Путину установить в России День детской книги.
- День детской книги предлагается отмечать 26 марта в память о "Книжкахных именинах", которые впервые состоялись в 1943 году.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила президенту России Владимиру Путину установить в РФ День детской книги и отмечать его 26 марта.
"В этом году на церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, легендарного праздника, который благодаря вашему поручению вновь проходит в своей исторической колыбели - в колонном зале Дома Союзов, возникла идея и была детьми и родителями в зале горячо поддержана: установить в России День детской книги и отмечать его ежегодно 26 марта, потому что именно в этот день, в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, в колонном зале впервые состоялись "Книжкины именины", - сказала Ямпольская Путину в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.