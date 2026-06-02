Россия и КНДР хотят расширять транспортное сообщение, заявил Козлов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и КНДР стремятся расширять транспортное сообщение между странами, заявил Глава Минприроды Козлов.
- В прошедшем году более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР, что свидетельствует о растущем интересе к туризму в этой стране.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и КНДР хотят расширять транспортное сообщение между странами, спрос на авиабилеты из Москвы в Пхеньян растет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"С момента запуска прямых рейсов из Москвы в Пхеньян прошел всего один летний туристический сезон, и мы смотрим за динамикой, оцениваем перспективы. Поэтому пока сложно оценить целесообразность запуска прямого рейса в Вонсан. Но, безусловно, мы настроены расширять транспортное сообщение между нашими странами", - сказал он.
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Министр отметил, что в прошлом году более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР. По его словам, это направление становится популярным за счет интереса к культуре наших соседей, а также разноплановости видов отдыха - от горнолыжного курорта Масикрен до прибрежной туристической зоны в городе Вонсане.
"Спрос на авиаперелеты растет, сейчас мы видим большую загрузку на рейсы из Пхеньяна в Москву и рассчитываем, что с увеличением спроса на турпоездки вырастет интерес к перелетам из Москвы в Пхеньян", - добавил Козлов.
Он также поделился, что в прошлом году российские туроператоры посетили КНДР для знакомства с туристической инфраструктурой Пхеньяна и туристической зоной Вонсан-Кальма. Они обсудили возможности для расширения туристических направлений. Сейчас прорабатываются наиболее перспективные из них.
Прямые рейсы из Москвы в Пхеньян были запущены в июле прошлого года. Их осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер"). Также из Владивостока в столицу КНДР летают самолеты северокорейской Air Koryo.
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Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 июня.
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