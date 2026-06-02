Россия и КНДР хотят расширять транспортное сообщение, заявил Козлов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и КНДР хотят расширять транспортное сообщение между странами, спрос на авиабилеты из Москвы в Пхеньян растет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также поделился, что в прошлом году российские туроператоры посетили КНДР для знакомства с туристической инфраструктурой Пхеньяна и туристической зоной Вонсан-Кальма. Они обсудили возможности для расширения туристических направлений. Сейчас прорабатываются наиболее перспективные из них.