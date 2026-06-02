Кнайсль дала США совет, как решить кризис вокруг Ирана

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. США должны прекратить наносить удары по Ирану и Ливану для решения кризиса в Персидском заливе, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
По ее мнению, Иран пытается добиться такого соглашения по судоходству через Ормузский пролив, которое будет походить на договор, регулирующий морской трафик через проливы Босфор и Дарданеллы.
"Но в первую очередь Соединенные Штаты должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан... Это мой главный совет", - добавила экс-глава австрийского МИД.
Ранее Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в другом подходящем регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.
При этом Трамп ранее также утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.