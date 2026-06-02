01:31 02.06.2026
Кнайсль дала США совет, как решить кризис вокруг Ирана

Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. США должны прекратить наносить удары по Ирану и Ливану для решения кризиса в Персидском заливе, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"(Президент США Дональд) Трамп говорит об обогащении урана, но дело все в Ормузском проливе", - сказала Кнайсль в кулуарах Мастерской новых медиа.
По ее мнению, Иран пытается добиться такого соглашения по судоходству через Ормузский пролив, которое будет походить на договор, регулирующий морской трафик через проливы Босфор и Дарданеллы.
"Но в первую очередь Соединенные Штаты должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан... Это мой главный совет", - добавила экс-глава австрийского МИД.
Ранее Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в другом подходящем регионе при координации с Тегераном и под международным надзором.
При этом Трамп ранее также утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
