В России более 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей, сообщил Роспотребнадзор.
"В Российской Федерации более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.
"Роспотребнадзор напоминает, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных по КВЭ территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.
