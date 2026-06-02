В России более 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей, сообщил Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор напоминает, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных по КВЭ территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.