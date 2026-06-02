Кинолог рассказал, как собаки относятся к детям

Краткий пересказ от РИА ИИ Собаки позволяют детям больше, чем взрослым, потому что понимают их важность для хозяина, но не осознают, что ребенок — это детеныш человека, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Исследования подтверждают, что собаки реагируют на детей и щенков по-разному, причем на звук щенков они реагируют быстрее.

Кинолог посоветовал заранее подготовить животное к появлению ребенка в доме и вносить все изменения в жизнь собаки постепенно.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Собаки зачастую по-особенному относятся к детям и позволяют им больше, чем взрослым, потому что понимают их важность для хозяина, но животные неспособны осознать, что ребенок – это детеныш человека, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Разбирая вопрос с научной точки зрения, нет исследования, которое бы доказывало, что собаки осознают малышей именно так, как это делает человек. Однозначно можно утверждать, что у питомцев нет абстрактного мышления. Однако животное может определять детей как что-то ценное для хозяина, маленькое и беспомощное – в этом им помогают конкретные доступные сигналы", - сказал Голубев

По его словам, собака не оперирует такими сложными понятиями, как "биологический вид", но может по косвенным признакам, таким, как запах, размер, более высокий голос и неуклюжее поведение, отличить ребенка от взрослого. Более того, научно не доказано, что собака проводит четкую видовую границу между щенками и человеческими детьми.

"Однако исследования подтверждают: собаки реагируют на детей и щенков по-разному. Проводились эксперименты, в которых собакам ставили записи плача детей или писка животных. Быстрее питомцы реагировали на звук щенков. Реакция на детский плач у собак без опыта общения с младенцами могла быть дольше и сильнее, а привыкание наблюдалось у тех особей, которые уже имели опыт взаимодействия с малышами", - рассказал президент РКФ.

Он напомнил, что многие собаки более терпеливо относятся к грубым действиям со стороны детей, чем взрослых. Кроме того, питомцы могут быть склонны более ответственно защищать детей – возможно, потому что собак использовали для охраны жилищ тысячи лет назад и в ряде культур им доверяли порой и безопасность детей, объяснил Голубев.

Он предупредил, что не каждая собака будет такой терпеливой, а некоторые и вовсе могут проявлять агрессию к новому члену семьи. Она может проявляться у питомца в связи со стрессом от изменений в привычном укладе - снижением внимания хозяина, нарушением ритуалов, изменением доступа к ресурсам.

Кинолог посоветовал заранее подготовить животное к появлению ребенка в доме, а все изменения в жизни собаки вносить постепенно.

"Если вы хотите, чтобы между животными и детьми было налажено комфортное сосуществование, готовиться к этому стоит заранее. Любые изменения в квартире, появление новой мебели и вещей не должно быть одномоментным. Знакомство с младенцем проводите под контролем. Первой в помещение должна войти хозяйка. Затем с безопасного расстояния аккуратно покажите малыша, хвалите собаку за интерес и спокойное поведение", - добавил он.