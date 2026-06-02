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Кинолог рассказал, как собаки относятся к детям - РИА Новости, 02.06.2026
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09:53 02.06.2026
Кинолог рассказал, как собаки относятся к детям

Кинолог Голубев: собаки по-особенному относятся к детям

© РИА Новости / Ксения СидороваДети играют с домашними животными
Дети играют с домашними животными - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Дети играют с домашними животными. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собаки позволяют детям больше, чем взрослым, потому что понимают их важность для хозяина, но не осознают, что ребенок — это детеныш человека, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
  • Исследования подтверждают, что собаки реагируют на детей и щенков по-разному, причем на звук щенков они реагируют быстрее.
  • Кинолог посоветовал заранее подготовить животное к появлению ребенка в доме и вносить все изменения в жизнь собаки постепенно.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Собаки зачастую по-особенному относятся к детям и позволяют им больше, чем взрослым, потому что понимают их важность для хозяина, но животные неспособны осознать, что ребенок – это детеныш человека, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Разбирая вопрос с научной точки зрения, нет исследования, которое бы доказывало, что собаки осознают малышей именно так, как это делает человек. Однозначно можно утверждать, что у питомцев нет абстрактного мышления. Однако животное может определять детей как что-то ценное для хозяина, маленькое и беспомощное – в этом им помогают конкретные доступные сигналы", - сказал Голубев.
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По его словам, собака не оперирует такими сложными понятиями, как "биологический вид", но может по косвенным признакам, таким, как запах, размер, более высокий голос и неуклюжее поведение, отличить ребенка от взрослого. Более того, научно не доказано, что собака проводит четкую видовую границу между щенками и человеческими детьми.
"Однако исследования подтверждают: собаки реагируют на детей и щенков по-разному. Проводились эксперименты, в которых собакам ставили записи плача детей или писка животных. Быстрее питомцы реагировали на звук щенков. Реакция на детский плач у собак без опыта общения с младенцами могла быть дольше и сильнее, а привыкание наблюдалось у тех особей, которые уже имели опыт взаимодействия с малышами", - рассказал президент РКФ.
Он напомнил, что многие собаки более терпеливо относятся к грубым действиям со стороны детей, чем взрослых. Кроме того, питомцы могут быть склонны более ответственно защищать детей – возможно, потому что собак использовали для охраны жилищ тысячи лет назад и в ряде культур им доверяли порой и безопасность детей, объяснил Голубев.
Он предупредил, что не каждая собака будет такой терпеливой, а некоторые и вовсе могут проявлять агрессию к новому члену семьи. Она может проявляться у питомца в связи со стрессом от изменений в привычном укладе - снижением внимания хозяина, нарушением ритуалов, изменением доступа к ресурсам.
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Кинолог посоветовал заранее подготовить животное к появлению ребенка в доме, а все изменения в жизни собаки вносить постепенно.
"Если вы хотите, чтобы между животными и детьми было налажено комфортное сосуществование, готовиться к этому стоит заранее. Любые изменения в квартире, появление новой мебели и вещей не должно быть одномоментным. Знакомство с младенцем проводите под контролем. Первой в помещение должна войти хозяйка. Затем с безопасного расстояния аккуратно покажите малыша, хвалите собаку за интерес и спокойное поведение", - добавил он.
Кроме того, по словам Голубева, будет полезным стараться продолжать проводить время вместе и "вовлекать" питомца в некоторые задачи. Например, он может сидеть неподалеку, пока родители меняют подгузники ребенку. Также стоит не позволять детям нарушать границы животного, даже если оно очень терпеливо. Хозяев тех собак, которые проявляют явную склонность к агрессии, пытаются укусить, он предупредил, что такое поведение придется корректировать достаточно продолжительное время.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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