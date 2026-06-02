В Госдуме призвали воссоздать Госкино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев считает необходимым создать структуру, аналогичную Государственному комитету СССР по кинематографии (Госкино).
- По его мнению, кинематограф и система кинопроката должны находиться в поле государственного управления, а государство должно стопроцентно финансировать производство фильмов.
- Парламентарий считает, что с начала перестройки российский кинематограф и кинопрокат вошли в пору деградации из-за рыночных отношений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Необходимо создать структуру, аналогичную Государственному комитету СССР по кинематографии (Госкино), что позволит взять под госуправление кинопрокат и кинематограф, являющийся духовно-стратегическим оружием страны, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.
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"Нужно возвращать такую структуру, как Госкино, которая очень хорошо себя зарекомендовала в советское время. Кинематограф и система кинопроката должны находиться в поле государственной системы. Госкино должно отвечать за все, что делается в кинематографе", – сказал Бурляев РИА Новости.
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По его словам, кинематограф является духовно-стратегическим оружием государства.
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"Нужно Госдуме рекомендовать заняться возвращением кинематографа и кинопроката в лоно государственного управления, строить государственные кинотеатры по всей стране. Я не выступаю против частного, приватного кинематографа, конечно, он должен быть, свобода должна быть, никто не должен посягать на свободу. Но государство должно стопроцентно финансировать производство фильмов, а не давать только рыночные 30%", – считает депутат.
Он отметил, что с начала перестройки российский кинематограф и кинопрокат вошли в пору деградации.
"Мы приняли рыночные отношения для всей культуры, вообще для всей жизни нашей, и это было неправильно. Культура не должна зависеть от рынка. Рынок диктует, что культуре не нужны глубокие герои, глубокие идеи. Рынок развлекает больше, чем обучает, учит, просвещает", – считает Бурляев.
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