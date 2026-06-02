В Госдуме призвали воссоздать Госкино

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"Нужно возвращать такую структуру, как Госкино, которая очень хорошо себя зарекомендовала в советское время. Кинематограф и система кинопроката должны находиться в поле государственной системы. Госкино должно отвечать за все, что делается в кинематографе", – сказал Бурляев РИА Новости.