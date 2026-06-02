В Киеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве с 12.59 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в украинской столице.
"В Киеве звучат повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве с 12.59 мск звучит сигнал воздушной тревоги.