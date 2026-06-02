В Киеве объявили воздушную тревогу в третий раз за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и части Киевской области в третий раз за вторник объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит с 12:59 мск, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за вторник объявлена в Киеве и части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги звучит с 12.59 мск.