"Войну не выиграть". Происходящее в Киеве поразило США

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"Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — написал он в социальной сети X, комментируя удар по Киеву.