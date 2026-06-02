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"Войну не выиграть". Происходящее в Киеве поразило США - РИА Новости, 02.06.2026
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08:40 02.06.2026 (обновлено: 12:46 02.06.2026)
"Войну не выиграть". Происходящее в Киеве поразило США

Дэвис: Зеленский и его покровители обрекают украинцев на страдания

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что действия Владимира Зеленского и его западных спонсоров обрекают жителей Украины на страдания.
  • Дэвис считает, что продолжение военной помощи Украине не приведет к завершению боевых действий.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные спонсоры обрекают жителей Украины на страдания, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«

"Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания", — написал он в социальной сети X, комментируя удар по Киеву.

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По его мнению, продолжение военной помощи Украине не приведет к завершению боевых действий.
Во вторник украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы. В течение ночи и утром сообщалось о звуках детонации в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве.
В мае МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем российские ВС приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
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