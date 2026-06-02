МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Киеве прогремела серия из восьми взрывов, передает агентство УНИАН.
"Восемь подряд взрывов в Киеве", — говорится в сообщении.
С начала ночи украинские СМИ также сообщали о звуках детонации в столице. Кроме того, информация о таких инцидентах поступала из Днепропетровска, Николаева и Харькова.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18