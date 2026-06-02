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Аналитики рассказали, как эволюционируют киберугрозы в финансовой сфере - РИА Новости, 02.06.2026
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21:05 02.06.2026
Аналитики рассказали, как эволюционируют киберугрозы в финансовой сфере

"Ведомости": нынешние киберугрозы требуют радикальной смены парадигмы защиты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киберугрозы в финансовой сфере изменились: от кражи банковских карт и массового фишинга перешли к дипфейкам, персонализированному фишингу с помощью генеративного ИИ и атакам на цифровые цепочки поставок.
  • Современные угрозы эксплуатируют три новые уязвимости: гиперперсонализацию обмана с помощью генеративного ИИ, безотзывность потоков через мгновенные платежи и проницаемость цифровых экосистем через цепочки поставок.
  • Злоумышленники стремятся не только к хищению, но и к тройному выкупу, включающему шифрование данных, их разглашение и атаку на клиентов, а также операционному саботажу и манипуляции доверием.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киберугрозы в финансовой сфере кардинально изменились за последние годы: от кражи банковских карт и массового фишинга к аудио- и видеодипфейкам, персонализированному фишингу с помощью генеративного ИИ и атакам на цифровые цепочки поставок, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс" к ПМЭФ.
"Там, где традиционные средства защиты были сосредоточены на периметральной охране банковских систем, современные угрозы эксплуатируют три новые уязвимости: гиперперсонализация обмана с помощью генеративного ИИ, безотзывность потоков через мгновенные платежи и проницаемость цифровых экосистем через цепочки поставок", - говорится в разделе доклада "Проблемы кибербезопасности: новый уровень угроз и новый уровень защиты".
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Аналитики напомнили, что традиционные киберугрозы до 2020 года были направлены на кражу банковских карт и массовый фишинг. Основной целью являлись финансовые институты и банкоматы, а главной задачей - прямое хищение средств или данных.
Современные угрозы выглядят иначе, подчеркивается в докладе. Теперь атакующие используют дипфейки в реальном времени, генеративный ИИ для персонализированного фишинга и модели вымогательства как услуги (Ransomware-as-a-Service). Их целями становятся цифровые цепочки поставок, API финтех-компаний, корпоративные мессенджеры и конечные пользователи, которых атакуют через социальную инженерию.
Задача злоумышленника теперь - не просто хищение, а тройной выкуп, включающий шифрование данных, их разглашение и атаку на клиентов, а также операционный саботаж и манипуляцию доверием.
Кроме того, все большее распространение получают так называемые атаки Living off the Land - использование легитимных системных инструментов для скрытого перемещения в инфраструктуре. Такие атаки затрудняют обнаружение. Там, где традиционные средства защиты были сосредоточены на охране периметра банковских систем, нынешние угрозы требуют радикальной смены парадигмы в области защиты, подчеркивается в докладе.
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