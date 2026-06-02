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В России выросло число кибератак на бухгалтерию - РИА Новости, 02.06.2026
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09:58 02.06.2026
В России выросло число кибератак на бухгалтерию

«Лаборатория Касперского»: кибератаки на бухгалтерию превысили уровень 2025 года

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число кибератак на бухгалтерию через системы электронного документооборота (ЭДО) и деловую переписку превысило уровень прошлого года.
  • За первые пять месяцев 2026 года корпоративные пользователи столкнулись с 13 тысячами подобных атак — это больше, чем за весь 2025 год.
  • Злоумышленники маскируют вредоносные вложения под привычные рабочие файлы, такие как счета на оплату, акты сверки, договоры, накладные и другие финансовые документы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число кибератак на бухгалтерию через системы электронного документооборота (ЭДО) и деловую переписку превысило уровень прошлого года, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского" в преддверии ПМЭФ-2026.
"Российский бизнес продолжает подвергаться кибератакам через системы электронного документооборота (ЭДО) и деловую переписку. За первые пять месяцев 2026 года корпоративные пользователи уже столкнулись с 13 тысячами подобных атак. Это больше, чем за весь 2025 год", - сообщили в компании.
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Там отметили, что в зоне риска находятся организации, через которые проходят значительные финансовые потоки и большое количество платежей. В частности, целями злоумышленников становились бухгалтерские подразделения предприятий малого и среднего бизнеса из сфер производства, консалтинга, строительства и недвижимости, образования и здравоохранения.
"Сегодня все больше атак вновь направлено на бухгалтерию и финансовые подразделения компаний. Причина проста: успешная компрометация организации может принести злоумышленникам значительно больший доход, чем атака на отдельного пользователя. Дополнительным фактором стало развитие инфраструктуры для вывода и обналичивания похищенных средств. В этом году мы видим устойчивый рост числа таких атак и не ожидаем снижения в ближайшей перспективе", - прокомментировал главный эксперт компании Сергей Голованов.
Специалисты компании связывают рост числа подобных инцидентов с цифровизацией бизнес-процессов. Бухгалтеры и финансовые специалисты ежедневно работают с большим количеством документов, счетов и договоров, поэтому злоумышленники стараются маскировать вредоносные вложения под привычные рабочие файлы и использовать доверие сотрудников к деловой переписке и системам ЭДО.
Так, для доставки вредоносного программного обеспечения (ПО) злоумышленники используют целевые рассылки и маскируют вложения под привычные для бухгалтерии документы: счета на оплату, акты сверки, договоры, накладные и другие финансовые документы. Вредоносные файлы могут также распространяться через системы электронного документооборота под видом служебных документов.
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Далее, после заражения устройства, злоумышленники могут получить доступ к корпоративной переписке, финансовым документам, системам дистанционного банковского обслуживания и другим внутренним ресурсам организации. В зависимости от сценария атаки это позволяет им подменять реквизиты в документах, инициировать мошеннические платежи или использовать скомпрометированную инфраструктуру для дальнейшего развития атаки. В некоторых случаях происходит цепочка заражений, когда компания, получившая вредоносное сообщение, пересылает его по списку контактов контрагентам.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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